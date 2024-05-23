Депутат из ХМАО заплатит 50 тысяч рублей за слово «слабак»

Депутат думы Югорска Антон Пантин заплатит 50 тысяч рублей за слово «слабак». Так он назвал вице-мэра Романа Ефимова, обвинив в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Скандальный депутат Пантин из ХМАО заплатит 50 тысяч рублей за слово „слабак“, которым назвал вице-мэра Ефимова, обвинив в адюльтере с подчиненной и нежелании уволиться самому после якобы произошедшего секс-скандала. Адвокату Ефимова также удалось выиграть еще один процесс против Пантина. Депутат обвинял своего коллегу Романа Самохвалова в побеге от ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника. После длительных судебных тяжб Пантин все же разместил на личной странице „Вконтакте“ опровержение, однако вскоре ограничил доступ к публикациям, сделав исключение только для друзей. Похоже, теперь юристам придется биться в суде за то, чтобы он сделал свои соцсети публичными и разместил опровержение по секс-скандалу, которого не было», — сообщает инсайдер.
Адвокат Оксана Рудик, представляющая в суде интересы и Ефимова, и Самохвалова, уточнила, что Пантин в установленный законом срок подал апелляцию на приговор суда. «Пантин 2 мая дал публичное опровержение по делу Самохвалова, после чего закрыл свои соцсети, оставив открытыми только для друзей. Также имеется второе решение суда по делу первого замглавы Югорска, в отношении которого суд обязал дать опровержение в части слов утверждений. На сегодняшний день пока мы не видели исполнение решения суда. Вероятно, впервые за оскорбительное слово, высказанное в отношении чиновника суд, присудил 50 000 рублей. Также по заявлению Ефимова проводится проверка Следственного комитета по клевете», — сообщила адвокат.
Ранее URA.RU писало, что депутат Пантин был признан виновным в клевете. Ему присудили штраф в размере 150 000 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!