В Златоусте пять человек претендуют на мандат умершего депутата

В Златоусте проходят праймериз ЕР до 26 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте в ходе праймериз «Единой России» пять человек претендуют на выдвижение от партии на довыборах депутата горсобрания по округу № 18. Информация об этом содержится на портале предварительных выборов.

«На праймериз выдвинулись пять кандидатов. Все они мужчины, четверо — члены, один — сторонник партии», — сообщается на портале.

Двое из претендентов — Константин Гладышев и Никита Курбатов — студенты. Денис Рылин — замдиректора компании «УралСтар». Виктор Господинов — производитель работ в фирме «УралСтройПроект». Сергей Ежов — начальник бюро «Златоустовского машиностроительного завода».

Избирательный округ остался без депутата в июле прошлого года, когда скончался 46-летний депутат Владислав Волков. Окончание срока полномочий шестого созыва в сентябре 2025 года, так что новому депутату, которого выберут 8 сентября, останется работать год. Впрочем, за этот год у него будет возможность повысить узнаваемость в округе и получить хорошие шансы на избрание уже в седьмой созыв горсобрания.

Предварительные выборы ЕР проводятся в электронном виде на специальном портале и завершатся 26 мая. Один из пяти претендентов, заявившихся на праймериз, получит поддержку «Единой России» на выборах 8 сентября. Однако это далеко не гарантия победы в них. Так, покойный Волков был самовыдвиженцем, а представитель ЕР на прошлых выборах в округе № 18 не набрал достаточного количества голосов для победы.

Помимо праймериз на довыборах депутата горсобрания Златоуста, предварительные выборы ЕР идут в гордуму Челябинска (37 мандатов). Также праймериз проводится на довыборы депутатов горсобрания Копейска (шесть мандатов).