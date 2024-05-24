Путин готовится к поездке в Северную Корею

Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается поездка президента Владимира Путина в Северную Корею. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналистам.
«Визит Путина в Северную Корею готовится», — сказал Песков РИА Новости. Он добавил, что о датах будет сообщено позже.
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