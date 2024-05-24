Путин готовится к поездке в Северную Корею

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею Фото:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается поездка президента Владимира Путина в Северную Корею. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналистам.

«Визит Путина в Северную Корею готовится», — сказал Песков РИА Новости. Он добавил, что о датах будет сообщено позже.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прорабатывается поездка президента Владимира Путина в Северную Корею. Об этом официальный представитель Кремля рассказал журналистам. «Визит Путина в Северную Корею готовится», — сказал Песков РИА Новости. Он добавил, что о датах будет сообщено позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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