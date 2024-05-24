Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

В Свердловской области 25 мая ожидается шквалистый ветер

24 мая 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Жителей региона просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 25 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 25 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Кроме того, по данным синоптика Алексея Пулина, 25 мая свердловчан ждет потепление до 25 градусов. Однако уже на следующий день в регионе вновь похолодает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 25 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 25 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Кроме того, по данным синоптика Алексея Пулина, 25 мая свердловчан ждет потепление до 25 градусов. Однако уже на следующий день в регионе вновь похолодает.