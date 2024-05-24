Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

Жителей региона просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности
В Свердловской области 25 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков, 25 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».
Кроме того, по данным синоптика Алексея Пулина, 25 мая свердловчан ждет потепление до 25 градусов. Однако уже на следующий день в регионе вновь похолодает.
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