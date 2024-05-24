Спасатели выступили со срочным обращением к свердловчанам

В Свердловской области 25 мая ожидается шквалистый ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья. Весна. Екатеринбург, весна, черемуха, цветущие деревья
Жителей региона просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности Фото:

В Свердловской области 25 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков, 25 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области».

Кроме того, по данным синоптика Алексея Пулина, 25 мая свердловчан ждет потепление до 25 градусов. Однако уже на следующий день в регионе вновь похолодает.

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В Свердловской области 25 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков, 25 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — пишет telegram-канал «МЧС Свердловской области». Кроме того, по данным синоптика Алексея Пулина, 25 мая свердловчан ждет потепление до 25 градусов. Однако уже на следующий день в регионе вновь похолодает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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