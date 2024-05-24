В Екатеринбурге 24 мая на улице Надеждинская, 12 (микрорайон Сортировка) подростки устроили драку, в результате которой одному из участников сломали нос, ударив ногой по лицу, сообщили очевидцы. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали URA.RU, что по инциденту начаты проверочные мероприятия.
«На Сортировке в результате конфликта ребенку сломали нос пинком ноги по лицу. Инцидент произошёл сегодня [24 мая] на Надеждинской, 12», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На опубликованных кадрах заметно, как толпа подростков наблюдает за дракой.
«Ранее информация по данному факту в территориальный ОВД не поступала. Публикация в СМИ зарегистрирована в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Екатеринбургу в установленном законом порядке. Сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия», — отметили URA.RU в городской полиции. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
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