24 мая 2024

Челябинская база отдыха из структуры «Мечела» подорожала в четыре раза. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озера Южного Урала. Челябинская область, лодка, парус, лето, тургояк, парусник, отдых, озеро, аргази, природа, южный урал, туризм, климат, экология, увильды, кисегач
База находится на южном берегу озера Большой Кисегач Фото:

В Челябинской области база отдыха «Металлург» на озере Большой Кисегач, которая принадлежит компании «Уральская кузница» (входит в структуру «Мечел»), за два года подорожала почти в четыре раза. Сейчас объект продается за 125 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«[Продается] база отдыха „Металлург“ на озере Большой Кисегач в Чебаркульском районе [за] 125 700 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В июле 2022 года владельцы просили за объект 33 000 000 рублей.

База отдыха расположена в шести километрах от города Чебаркуль. Земельный участок находится в аренде до 2060 года. В состав базы входит несколько зданий, в том числе спальный корпус со столовой, оздоровительный корпус, причал. Территория огорожена, говорится в объявлении.

База находится в 95 километрах от Челябинска
База находится в 95 километрах от Челябинска
Причал также входит в состав базы
Причал также входит в состав базы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области база отдыха «Металлург» на озере Большой Кисегач, которая принадлежит компании «Уральская кузница» (входит в структуру «Мечел»), за два года подорожала почти в четыре раза. Сейчас объект продается за 125 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «[Продается] база отдыха „Металлург“ на озере Большой Кисегач в Чебаркульском районе [за] 125 700 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В июле 2022 года владельцы просили за объект 33 000 000 рублей. База отдыха расположена в шести километрах от города Чебаркуль. Земельный участок находится в аренде до 2060 года. В состав базы входит несколько зданий, в том числе спальный корпус со столовой, оздоровительный корпус, причал. Территория огорожена, говорится в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...