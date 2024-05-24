Челябинская база отдыха из структуры «Мечела» подорожала в четыре раза. Скрин

25 мая 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

База находится на южном берегу озера Большой Кисегач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области база отдыха «Металлург» на озере Большой Кисегач, которая принадлежит компании «Уральская кузница» (входит в структуру «Мечел»), за два года подорожала почти в четыре раза. Сейчас объект продается за 125 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «[Продается] база отдыха „Металлург“ на озере Большой Кисегач в Чебаркульском районе [за] 125 700 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В июле 2022 года владельцы просили за объект 33 000 000 рублей. База отдыха расположена в шести километрах от города Чебаркуль. Земельный участок находится в аренде до 2060 года. В состав базы входит несколько зданий, в том числе спальный корпус со столовой, оздоровительный корпус, причал. Территория огорожена, говорится в объявлении. База находится в 95 километрах от Челябинска Сайт объявлений «Авито» Причал также входит в состав базы Сайт объявлений «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области база отдыха «Металлург» на озере Большой Кисегач, которая принадлежит компании «Уральская кузница» (входит в структуру «Мечел»), за два года подорожала почти в четыре раза. Сейчас объект продается за 125 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «[Продается] база отдыха „Металлург“ на озере Большой Кисегач в Чебаркульском районе [за] 125 700 000 рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В июле 2022 года владельцы просили за объект 33 000 000 рублей. База отдыха расположена в шести километрах от города Чебаркуль. Земельный участок находится в аренде до 2060 года. В состав базы входит несколько зданий, в том числе спальный корпус со столовой, оздоровительный корпус, причал. Территория огорожена, говорится в объявлении.