Троллейбусы челябинского завода будут курсировать в Ярославле

Пять низкопольных троллейбусов «Синара-6254» Челябинского завода городского электрического транспорта представили пассажирам Ярославля. Сейчас техника проходит пусконаладочный процесс и вскоре выйдет на маршруты.
«Троллейбусы будут эксплуатироваться компанией „Яргорэлектротранс“. Предполагается, что они станут осуществлять перевозку пассажиров на линиях №5, 7, 8 и 9. Совсем скоро пассажиры Ярославля смогут оценить наши новые троллейбусы в действии», — сообщают в пресс-службе компании «Синара — Городские Машины».
Троллейбусы рассчитаны на одновременную транспортировку 90 человек. В салоне есть USB-слоты для подзарядки, система информирования и видеонаблюдения, откидная площадка для маломобильных групп пассажиров. Также установлена навигационная, климатические и автоматические пожарные системы, двери оборудованы функцией «антизажим».
Троллейбусы производит Челябинский завод городского электрического транспорта. Предприятие выполняет якорный заказ для Челябинска — 168 единиц техники. Ранее троллейбусы «Синара» проходили тестовую эксплуатацию в Калининграде и Миассе. URA.RU сообщало, что «Синара — Транспортные машины» планирует запустить собственное производство трамваев в Екатеринбурге.
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