Директор «дочки» «Газпрома» в ХМАО нанял себе нового зама, отвечающего за безопасность

В «Газпром трансгаз Югорске» назначен новый заместитель гендиректора

05 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Новым заместителем по корпоративной безопасности «Газпром трансгаз Югорска» стал Абай Иликпаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский назначил нового заместителя по корпоративной защите. Вакантную должность занял Абай Иликпаев, до повышения он возглавлял службу корпоративной защиты предприятия. «Абай Петрович Иликпаев — с февраля 2024 заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО „Газпром трансгаз Югорск“. С 2016 работал начальником службы корпоративной защиты», — указано на официальном сайте компании. Иликбаев исполнял обязанности заместителя генерального директора по корпоративной защите после ухода Александра Чертенко. Прежний зам отправился на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста. Нынешнему заместителю «генерала» 53 года. Он уроженец Курганской обрасти, получил два образования: геофизика и юриста. Иликпаев имеет 13-летний опыт воинской службы в ФСБ и статус ветерана боевых действий. В «Газпром трансгаз Югорске» работает 14 лет: прошел карьерный путь от юрисконсульта до заместителя генерального директора. Агентство направило запрос в «Газпром трансгаз Югорск» с просьбой прокомментировать назначение. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» Алексей Кшесинский начал смену команды. Поменялся главный инженер компании, ушел заместитель генерального директора по корпоративной защите. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский назначил нового заместителя по корпоративной защите. Вакантную должность занял Абай Иликпаев, до повышения он возглавлял службу корпоративной защиты предприятия. «Абай Петрович Иликпаев — с февраля 2024 заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО „Газпром трансгаз Югорск“. С 2016 работал начальником службы корпоративной защиты», — указано на официальном сайте компании. Иликбаев исполнял обязанности заместителя генерального директора по корпоративной защите после ухода Александра Чертенко. Прежний зам отправился на заслуженный отдых в связи с достижением пенсионного возраста. Нынешнему заместителю «генерала» 53 года. Он уроженец Курганской обрасти, получил два образования: геофизика и юриста. Иликпаев имеет 13-летний опыт воинской службы в ФСБ и статус ветерана боевых действий. В «Газпром трансгаз Югорске» работает 14 лет: прошел карьерный путь от юрисконсульта до заместителя генерального директора. Агентство направило запрос в «Газпром трансгаз Югорск» с просьбой прокомментировать назначение. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» Алексей Кшесинский начал смену команды. Поменялся главный инженер компании, ушел заместитель генерального директора по корпоративной защите.