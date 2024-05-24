Челябинский миллиардер из Forbes не будет платить дивиденды акционерам

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Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, золото, слитки, лигатурный сплав
Совет директоров «ЮГК» Константина Струкова рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год Фото:

Совет директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») миллиардера списка Forbes Константина Струкова из Челябинска 24 мая рекомендовал отказаться от выплат дивидендов. Как следует из принятого решения, сделано это из-за отсутствия чистой прибыли.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности в 2023 году не объявлять и не выплачивать», — следует из текста решения.

Общее собрание акционеров «ЮГК» состоится в Пласте 28 июня. На собрании по дивидендам будет принято окончательно решение.

В блоге пресс-служба группы прокомментировала решение. Было отмечено, что сохраняется фокус на снижение долговой нагрузки и использование денег для выплат по долговым обязательствам. На конец 2023 года соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,03. Компания намерена сократить индикатор до 0,8 к 2026 году. Показатель EBITDA представляет собой прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. К вопросу выплаты дивидендов «ЮГК» намерено вернуться по итогам работы за первое полугодие 2024 года.

По итогам 2023 года холдинг получил чистый убыток в сумме 5,453 млрд рублей. Несмотря на отрицательный результат, размер убытка за год в три раза снизился.

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Совет директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») миллиардера списка Forbes Константина Струкова из Челябинска 24 мая рекомендовал отказаться от выплат дивидендов. Как следует из принятого решения, сделано это из-за отсутствия чистой прибыли. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности в 2023 году не объявлять и не выплачивать», — следует из текста решения. Общее собрание акционеров «ЮГК» состоится в Пласте 28 июня. На собрании по дивидендам будет принято окончательно решение. В блоге пресс-служба группы прокомментировала решение. Было отмечено, что сохраняется фокус на снижение долговой нагрузки и использование денег для выплат по долговым обязательствам. На конец 2023 года соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,03. Компания намерена сократить индикатор до 0,8 к 2026 году. Показатель EBITDA представляет собой прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. К вопросу выплаты дивидендов «ЮГК» намерено вернуться по итогам работы за первое полугодие 2024 года. По итогам 2023 года холдинг получил чистый убыток в сумме 5,453 млрд рублей. Несмотря на отрицательный результат, размер убытка за год в три раза снизился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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