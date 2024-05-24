Челябинский миллиардер из Forbes не будет платить дивиденды акционерам

Совет директоров холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») миллиардера списка Forbes Константина Струкова из Челябинска 24 мая рекомендовал отказаться от выплат дивидендов. Как следует из принятого решения, сделано это из-за отсутствия чистой прибыли.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям общества по итогам деятельности в 2023 году не объявлять и не выплачивать», — следует из текста решения.
Общее собрание акционеров «ЮГК» состоится в Пласте 28 июня. На собрании по дивидендам будет принято окончательно решение.
В блоге пресс-служба группы прокомментировала решение. Было отмечено, что сохраняется фокус на снижение долговой нагрузки и использование денег для выплат по долговым обязательствам. На конец 2023 года соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,03. Компания намерена сократить индикатор до 0,8 к 2026 году. Показатель EBITDA представляет собой прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. К вопросу выплаты дивидендов «ЮГК» намерено вернуться по итогам работы за первое полугодие 2024 года.
По итогам 2023 года холдинг получил чистый убыток в сумме 5,453 млрд рублей. Несмотря на отрицательный результат, размер убытка за год в три раза снизился.
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