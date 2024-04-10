Завод семьи челябинского депутата Гартунга выплатит дивиденды по 437 рублей на акцию

Доход по акциям завода семьи челябинского депутата Гартунга составит 437 рублей

10 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Завод семьи Валерия Гартунга (в центре) увеличил сумму чистой прибыль и дивидендов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет директоров Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга 10 апреля рекомендовал собранию акционеров выплатить по 437 рублей дивидендов на акцию. Как следует из протокола заседания, на выплаты собственникам планируется направить 349 млн рублей. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧКПЗ“ направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349,7 млн рублей лицам, имеющим право на их получение. Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую обыкновенную именную акцию», — отмечено в документе. По привилегированным акциям планируется также выплатить по 437 рублей. Всего за год дивидендов будет выплачено в 2,95 раза больше, чем в 2023 году. Тогда было направлено 148 млн рублей. Одновременно совет директоров установил годовые вознаграждения своим членам. Каждый получит по 345 тысяч рублей. На заседании в новый состав избраны семь членов совета. Согласно данным базы СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга Марина и сын Андрей Гартунги. Последний является гендиректором завода. Из состава собственников вышел второй сын Дмитрий. По данным отчетности, в 2023 году завод получил чистую прибыль в размере 2,3 млрд рублей. Это в 15,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка компании удвоилась до 44 млрд рублей, а валовая прибыль утроилась до 10,15 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет директоров Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) семьи депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга 10 апреля рекомендовал собранию акционеров выплатить по 437 рублей дивидендов на акцию. Как следует из протокола заседания, на выплаты собственникам планируется направить 349 млн рублей. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО „ЧКПЗ“ направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349,7 млн рублей лицам, имеющим право на их получение. Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую обыкновенную именную акцию», — отмечено в документе. По привилегированным акциям планируется также выплатить по 437 рублей. Всего за год дивидендов будет выплачено в 2,95 раза больше, чем в 2023 году. Тогда было направлено 148 млн рублей. Одновременно совет директоров установил годовые вознаграждения своим членам. Каждый получит по 345 тысяч рублей. На заседании в новый состав избраны семь членов совета. Согласно данным базы СБИС, акционерами ЧКПЗ являются супруга Марина и сын Андрей Гартунги. Последний является гендиректором завода. Из состава собственников вышел второй сын Дмитрий. По данным отчетности, в 2023 году завод получил чистую прибыль в размере 2,3 млрд рублей. Это в 15,5 раза больше, чем в 2022 году. Выручка компании удвоилась до 44 млрд рублей, а валовая прибыль утроилась до 10,15 млрд рублей.