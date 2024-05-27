27 мая 2024

В Перми продают ресторан, открытый на месте скандального бара The Friends

В центре Перми за 15 млн рублей продают ресторан Gastro.Li
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан открыли в Перми в апреле
Ресторан открыли в Перми в апреле Фото:

В центре Перми выставили на продажу ресторан Gastro.Li, открытый на месте бывшего бара The Friends, на который поступали жалобы за нарушение режима тишины. Стоимость бизнеса составляет 15 млн рублей.

«Предлагается к продаже работающей ресторан Gastro.Li. Расположение в самом центре города, на перекрестке улиц Советская и Газеты Звезда. Оборудовано мебелью и предметами интерьера, в штате есть весь необходимый персонал. Общая площадь помещения 400м2. Состоит из двух залов для посетителей. Посадочных мест — 200. Две барных стойки, два сан узла. Цена — 15 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Ресторан Gastro.Li был открыт в Перми по адресу улица Газеты Звезда, 12, в конце апреля 2024 года. Ранее там находился бар The Friends, на который в 2023 году из-за шума по ночам регулярно жаловались жителей ближайших домов. В ситуацию вмешались следователи, начавшие проверку. Ее результаты взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. После этого бар The Friends прекратил работать по ночам, а потом сменил вывеску. Сначала это был караоке-бар 12 Avenue, в апреле 2024 года переименованный в Gastro.Li.

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В центре Перми выставили на продажу ресторан Gastro.Li, открытый на месте бывшего бара The Friends, на который поступали жалобы за нарушение режима тишины. Стоимость бизнеса составляет 15 млн рублей. «Предлагается к продаже работающей ресторан Gastro.Li. Расположение в самом центре города, на перекрестке улиц Советская и Газеты Звезда. Оборудовано мебелью и предметами интерьера, в штате есть весь необходимый персонал. Общая площадь помещения 400м2. Состоит из двух залов для посетителей. Посадочных мест — 200. Две барных стойки, два сан узла. Цена — 15 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Ресторан Gastro.Li был открыт в Перми по адресу улица Газеты Звезда, 12, в конце апреля 2024 года. Ранее там находился бар The Friends, на который в 2023 году из-за шума по ночам регулярно жаловались жителей ближайших домов. В ситуацию вмешались следователи, начавшие проверку. Ее результаты взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. После этого бар The Friends прекратил работать по ночам, а потом сменил вывеску. Сначала это был караоке-бар 12 Avenue, в апреле 2024 года переименованный в Gastro.Li.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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