В Перми продают ресторан, открытый на месте скандального бара The Friends

В центре Перми за 15 млн рублей продают ресторан Gastro.Li

28 мая 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Ресторан открыли в Перми в апреле Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Перми выставили на продажу ресторан Gastro.Li, открытый на месте бывшего бара The Friends, на который поступали жалобы за нарушение режима тишины. Стоимость бизнеса составляет 15 млн рублей. «Предлагается к продаже работающей ресторан Gastro.Li. Расположение в самом центре города, на перекрестке улиц Советская и Газеты Звезда. Оборудовано мебелью и предметами интерьера, в штате есть весь необходимый персонал. Общая площадь помещения 400м2. Состоит из двух залов для посетителей. Посадочных мест — 200. Две барных стойки, два сан узла. Цена — 15 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Ресторан Gastro.Li был открыт в Перми по адресу улица Газеты Звезда, 12, в конце апреля 2024 года. Ранее там находился бар The Friends, на который в 2023 году из-за шума по ночам регулярно жаловались жителей ближайших домов. В ситуацию вмешались следователи, начавшие проверку. Ее результаты взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. После этого бар The Friends прекратил работать по ночам, а потом сменил вывеску. Сначала это был караоке-бар 12 Avenue, в апреле 2024 года переименованный в Gastro.Li. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

