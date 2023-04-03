Пермский бар, проверяемый Бастрыкиным, прекратит работать по ночам

После многочисленных жалоб от пермяков бар The Friends, прекратит работать в ночное время. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на руководство заведения.
«У нас не было другого варианта, кроме как прекратить ночную деятельность. Теперь мы будем работать в формате кафе до 23:00», — сообщила изданию управляющая заведением. По ее словам, причиной такому решению послужили многочисленные жалобы от горожан.
Ранее URA.RU сообщало о том, что региональное управление СК РФ проводил проверку после того, как жители близлежащих домов стали жаловаться на постоянный шум по ночам от гостей бара. Результаты проверки взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин и потребовал доложить о принятых в отношении руководства заведения мерах.
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