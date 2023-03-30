Бастрыкин потребовал доклад из-за шума в пермском баре

Пермяки пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на шумный бар Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки, инициированной СУ СК по Пермскому краю из-за шума в баре The Friends. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале информационного центра СК России.

«В сообщество приемной председателя СК РФ в соцсети „ВКонтакте“ поступили многочисленные жалобы о нарушении режима тишины со стороны бара „The Friends“ в Перми. Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах проверки, которая была инициирована в региональном управлении», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали о том, что из бара доносится музыка, посетители заведения выходят на улицу и ведут себя шумно. Помимо этого пермяки, отдыхающие в баре, оставляют на улице мусор и бутылки.