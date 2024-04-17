В центре Перми караоке переделали в бар

17 апреля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

В баре будут проводить концерты и мероприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU На месте караоке-кафе «12 Avenue», которое расположено на улице Газеты Звезда, 12, откроется новый бар. Информация об этом опубликована на странице заведения в соцсети «ВКонтакте». «Кафе „12 Avenue“ закрывается. Но мы откроем свои двери под новым названием „Gastro.Li“», — сказано в сообщении. В новом заведении планируют проводить концерты живой музыки и стендап, а также приглашать диджеев, которые играют на виниле. Гостям будут готовить блюда на открытом огне. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открылась первая итальянская столовая. Одно из его фирменных блюд — оливковое мороженое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На месте караоке-кафе «12 Avenue», которое расположено на улице Газеты Звезда, 12, откроется новый бар. Информация об этом опубликована на странице заведения в соцсети «ВКонтакте». «Кафе „12 Avenue“ закрывается. Но мы откроем свои двери под новым названием „Gastro.Li“», — сказано в сообщении. В новом заведении планируют проводить концерты живой музыки и стендап, а также приглашать диджеев, которые играют на виниле. Гостям будут готовить блюда на открытом огне. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открылась первая итальянская столовая. Одно из его фирменных блюд — оливковое мороженое.