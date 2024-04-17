В центре Перми караоке переделали в бар

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Крафтовое пиво в пивном баре JAWS SPOT. Екатеринбург, разливное пиво, пивной бар, пивные краны
В баре будут проводить концерты и мероприятия Фото:

На месте караоке-кафе «12 Avenue», которое расположено на улице Газеты Звезда, 12, откроется новый бар. Информация об этом опубликована на странице заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Кафе „12 Avenue“ закрывается. Но мы откроем свои двери под новым названием „Gastro.Li“», — сказано в сообщении.

В новом заведении планируют проводить концерты живой музыки и стендап, а также приглашать диджеев, которые играют на виниле. Гостям будут готовить блюда на открытом огне.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открылась первая итальянская столовая. Одно из его фирменных блюд — оливковое мороженое.

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На месте караоке-кафе «12 Avenue», которое расположено на улице Газеты Звезда, 12, откроется новый бар. Информация об этом опубликована на странице заведения в соцсети «ВКонтакте». «Кафе „12 Avenue“ закрывается. Но мы откроем свои двери под новым названием „Gastro.Li“», — сказано в сообщении. В новом заведении планируют проводить концерты живой музыки и стендап, а также приглашать диджеев, которые играют на виниле. Гостям будут готовить блюда на открытом огне. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми открылась первая итальянская столовая. Одно из его фирменных блюд — оливковое мороженое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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