28 мая 2024

Диетолог раскрыла секрет стройной фигуры Клавы Коки

Диетолог Лазуренко: Клава Кока выглядит хрупко благодаря генетике и активности
© Служба новостей «URA.RU»
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Диетолог отметила сочетание удачной генетики и высокой активности Клавы Коки Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выглядит стройно благодаря удачной генетике и физической активности. Об этом рассказала Passion.ru диетолог Наталья Лазуренко.

«Она невероятно трудолюбивая, увлекающаяся, работоспособная и при этом очень активная. Скорее всего, именно благодаря особенному коктейлю из ее данных генетики и текущего ритма жизни, она выглядит стройно и ярко», — цитирует портал диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.

Лазаренко подчеркнула, что необоснованное метаболическое и интервальное голодание не является рациональным способом контроля веса и фигуры. На него влияет образ жизни, в том числе режим сна, а также питание, физическая активность, причем и вне физических тренировок, уровень стресса и многие другие факторы.

Ранее терапевт Пивоварова посоветовала людям, страдающим ожирением, избегать жары. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выглядит стройно благодаря удачной генетике и физической активности. Об этом рассказала Passion.ru диетолог Наталья Лазуренко. «Она невероятно трудолюбивая, увлекающаяся, работоспособная и при этом очень активная. Скорее всего, именно благодаря особенному коктейлю из ее данных генетики и текущего ритма жизни, она выглядит стройно и ярко», — цитирует портал диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко. Лазаренко подчеркнула, что необоснованное метаболическое и интервальное голодание не является рациональным способом контроля веса и фигуры. На него влияет образ жизни, в том числе режим сна, а также питание, физическая активность, причем и вне физических тренировок, уровень стресса и многие другие факторы. Ранее терапевт Пивоварова посоветовала людям, страдающим ожирением, избегать жары. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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