Диетолог раскрыла секрет стройной фигуры Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выглядит стройно благодаря удачной генетике и физической активности. Об этом рассказала Passion.ru диетолог Наталья Лазуренко.
«Она невероятно трудолюбивая, увлекающаяся, работоспособная и при этом очень активная. Скорее всего, именно благодаря особенному коктейлю из ее данных генетики и текущего ритма жизни, она выглядит стройно и ярко», — цитирует портал диетолога, эндокринолога Наталью Лазуренко.
Лазаренко подчеркнула, что необоснованное метаболическое и интервальное голодание не является рациональным способом контроля веса и фигуры. На него влияет образ жизни, в том числе режим сна, а также питание, физическая активность, причем и вне физических тренировок, уровень стресса и многие другие факторы.
Ранее терапевт Пивоварова посоветовала людям, страдающим ожирением, избегать жары. По ее мнению, летний зной может нанести ощутимый вред здоровью.
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