Москалькова: Россия и Украина не обменивают пленных несколько месяцев

Обмены пленными не происходят из-за требований Украины, сообщила Москалькова (архивное фото)
Россия и Украина уже несколько месяцев не ведут работу по обмену пленными. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, объяснив ситуацию надуманными требованиями Киева.
«Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины», — сообщила Москалькова. Ее заявление передает корреспондент ТАСС.
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