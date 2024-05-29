Москалькова: Россия и Украина не обменивают пленных несколько месяцев

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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Обмены пленными не происходят из-за требований Украины, сообщила Москалькова (архивное фото) Фото:

Россия и Украина уже несколько месяцев не ведут работу по обмену пленными. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, объяснив ситуацию надуманными требованиями Киева.

«Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины», — сообщила Москалькова. Ее заявление передает корреспондент ТАСС.

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Россия и Украина уже несколько месяцев не ведут работу по обмену пленными. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, объяснив ситуацию надуманными требованиями Киева. «Обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Украины», — сообщила Москалькова. Ее заявление передает корреспондент ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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