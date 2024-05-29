В тушении пожара задействованы девять машин спецтехники
В Краснокамске, недалеко от Перми, горит местная свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Краснокамского округа Игорь Быкариз.
«На полигоне ТКО г. Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Ситуация на контроле», — рассказал Быкариз.
В тушении пожара участвуют три машины МЧС и 13 пожарных. Также в ликвидации горения задействованы шесть единиц спецтехники ООО «Буматика», которая эксплуатирует полигон.
Полигон эксплуатирует ООО «Буматика»
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