Недалеко от Перми горит мусорная свалка. Фото

Под Краснокамском загорелась мусорная свалка
© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении пожара задействованы девять машин спецтехники
В тушении пожара задействованы девять машин спецтехники Фото:

В Краснокамске, недалеко от Перми, горит местная свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Краснокамского округа Игорь Быкариз.

«На полигоне ТКО г. Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Ситуация на контроле», — рассказал Быкариз.

В тушении пожара участвуют три машины МЧС и 13 пожарных. Также в ликвидации горения задействованы шесть единиц спецтехники ООО «Буматика», которая эксплуатирует полигон.

Полигон эксплуатирует ООО «Буматика»
Полигон эксплуатирует ООО «Буматика»
Фото:

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В Краснокамске, недалеко от Перми, горит местная свалка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Краснокамского округа Игорь Быкариз. «На полигоне ТКО г. Краснокамска сегодня произошло возгорание. В настоящее время принимаются меры по локализации пожара. Ситуация на контроле», — рассказал Быкариз. В тушении пожара участвуют три машины МЧС и 13 пожарных. Также в ликвидации горения задействованы шесть единиц спецтехники ООО «Буматика», которая эксплуатирует полигон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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