Какие мероприятия пройдут в Нижневартовском районе ХМАО в День защиты детей

В Нижневартовском районе ХМАО 1 июня пройдут более 70 мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе 1 июня пройдут более 70 мероприятий
В Нижневартовском районе 1 июня пройдут более 70 мероприятий Фото:

В День защиты детей в Нижневартовском районе пройдут более 70 мероприятий. Во всех населенных пунктах праздник начнется одновременно — 1 июня в 10:30.

«Учреждения культуры района готовят большой праздник детского творчества „Детство — лучшая планета“. Он пройдет 1 июня с 10:30 во всех населенных пунктах района в рамках окружного марафона детства #Детирулят86. Всего в День защиты детей в муниципалитете запланировано более 70 событий», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

В программе праздника — фестивали и выставки, спортивные и игровые программы, конкурсы и квесты. Большой праздник совпадает с датой открытия первой смены в летних оздоровительных лагерях района, которые примут больше пяти сотен ребятишек.

 Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в честь Дня защиты детей проведут состязание малышей. Младенцы до года будут соревноваться в ползании на скорость.

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В День защиты детей в Нижневартовском районе пройдут более 70 мероприятий. Во всех населенных пунктах праздник начнется одновременно — 1 июня в 10:30. «Учреждения культуры района готовят большой праздник детского творчества „Детство — лучшая планета“. Он пройдет 1 июня с 10:30 во всех населенных пунктах района в рамках окружного марафона детства #Детирулят86. Всего в День защиты детей в муниципалитете запланировано более 70 событий», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района. В программе праздника — фестивали и выставки, спортивные и игровые программы, конкурсы и квесты. Большой праздник совпадает с датой открытия первой смены в летних оздоровительных лагерях района, которые примут больше пяти сотен ребятишек.  Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в честь Дня защиты детей проведут состязание малышей. Младенцы до года будут соревноваться в ползании на скорость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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