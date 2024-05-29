Какие мероприятия пройдут в Нижневартовском районе ХМАО в День защиты детей

В День защиты детей в Нижневартовском районе пройдут более 70 мероприятий. Во всех населенных пунктах праздник начнется одновременно — 1 июня в 10:30.
«Учреждения культуры района готовят большой праздник детского творчества „Детство — лучшая планета“. Он пройдет 1 июня с 10:30 во всех населенных пунктах района в рамках окружного марафона детства #Детирулят86. Всего в День защиты детей в муниципалитете запланировано более 70 событий», — сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
В программе праздника — фестивали и выставки, спортивные и игровые программы, конкурсы и квесты. Большой праздник совпадает с датой открытия первой смены в летних оздоровительных лагерях района, которые примут больше пяти сотен ребятишек.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в честь Дня защиты детей проведут состязание малышей. Младенцы до года будут соревноваться в ползании на скорость.
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