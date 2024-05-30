Чем запомнилась Наталья Комарова на посту губернатора ХМАО

Наталья Комарова объявила, что покидает пост губернатора ХМАО

30 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова занимала пост губернатора ХМАО более 14 лет Фото: Влад Суханов © URA.RU Глава ХМАО Наталья Комарова досрочно сложила полномочия. Она руководила регионом более 14 лет и к концу своего правления оказалась единственной в стране женщиной-губернатором. URA.RU вспоминает, чем запомнилась на своем посту Комарова. Масштабная социальная программа Одной из своих приоритетных задач Комарова обозначала расселение балочного фонда. Кроме того, под ее руководством были реализованы сотни социальных проектов в Югре. В том числе масштабную поддержку получили участники специальной военной операции и их семьи, а выплаты контрактникам оказались одними из самых высоких по стране. Крупные стройки Комаровой удалось положить начало строительству второго моста через Обь. Проект получил поддержку и финансирование федеральных властей, которые не раз отмечали значимость транспортного объекта в масштабах страны. Объект поможет перераспределить трафик и снять нагрузку с Югорского моста. Сейчас мостовой переход возводят с опережением сроков. Одним из самых масштабных проектов за время работы Комаровой стало строительство инновационного научно-технического центра в Сургуте. Проект получил одобрение премьер-министра России Михаила Мишустина. Здесь будут заниматься разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Команде Комаровой также удалось подвести к финальной точке строительство главного долгостроя и крупнейшего медицинского учреждения региона — окружной больницы в Нижневартовске. Объект проходит сейчас последние строительные экспертизы. Создание особой экономической зоны На своем посту Комаровой удалось добиться масштабных инвестиций в бизнес и промышленность. Одним из крупнейших проектов оказалось создание особой экономической зоны в Нягани. Территория отведена под предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составляет около 25 млрд рублей. А новые производства создают рабочие места почти для тысячи человек. Включение районов ХМАО в Арктическую зону Губернатору Комаровой удалось пролоббировать включение в состав Арктической зоны России территории Березовского и Белоярского районов. Осенью 2023 года с ее мнением согласился президент Владимир Путин. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц. При этом включение районов в Арктическую зону даст их жителям возможность рассчитывать на дополнительные льготы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава ХМАО Наталья Комарова досрочно сложила полномочия. Она руководила регионом более 14 лет и к концу своего правления оказалась единственной в стране женщиной-губернатором. URA.RU вспоминает, чем запомнилась на своем посту Комарова. Масштабная социальная программа Одной из своих приоритетных задач Комарова обозначала расселение балочного фонда. Кроме того, под ее руководством были реализованы сотни социальных проектов в Югре. В том числе масштабную поддержку получили участники специальной военной операции и их семьи, а выплаты контрактникам оказались одними из самых высоких по стране. Крупные стройки Комаровой удалось положить начало строительству второго моста через Обь. Проект получил поддержку и финансирование федеральных властей, которые не раз отмечали значимость транспортного объекта в масштабах страны. Объект поможет перераспределить трафик и снять нагрузку с Югорского моста. Сейчас мостовой переход возводят с опережением сроков. Одним из самых масштабных проектов за время работы Комаровой стало строительство инновационного научно-технического центра в Сургуте. Проект получил одобрение премьер-министра России Михаила Мишустина. Здесь будут заниматься разработкой технологий в области энергетической безопасности, исследованиями в сфере медицины и также созданием передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Команде Комаровой также удалось подвести к финальной точке строительство главного долгостроя и крупнейшего медицинского учреждения региона — окружной больницы в Нижневартовске. Объект проходит сейчас последние строительные экспертизы. Создание особой экономической зоны На своем посту Комаровой удалось добиться масштабных инвестиций в бизнес и промышленность. Одним из крупнейших проектов оказалось создание особой экономической зоны в Нягани. Территория отведена под предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка для нужд сельского хозяйства, а также центр обработки данных. Объем инвестиций в проекты составляет около 25 млрд рублей. А новые производства создают рабочие места почти для тысячи человек. Включение районов ХМАО в Арктическую зону Губернатору Комаровой удалось пролоббировать включение в состав Арктической зоны России территории Березовского и Белоярского районов. Осенью 2023 года с ее мнением согласился президент Владимир Путин. Территории районов отличаются высоким потенциалом для добычи углеводородов. Также там есть залежи марганцевых, хромовых и медных руд. Кроме этого, цинк, свинец и кварц. При этом включение районов в Арктическую зону даст их жителям возможность рассчитывать на дополнительные льготы.