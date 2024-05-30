В центре Екатеринбурга эвакуировали БЦ «Демидов». Видео

30 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

К зданию приехала скорая помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге днем 30 мая эвакуировали деловой дом «Демидов». Люди выстроились на улице, а дорогу для транспорта оцепили лентой, рассказал URA.RU очевидец. «„Демидов“ эвакуировали. Стоит машина скорой. Подъездной маршрут для автотранспорта оцеплен лентой», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 30 мая эвакуировали деловой дом «Демидов». Люди выстроились на улице, а дорогу для транспорта оцепили лентой, рассказал URA.RU очевидец. «„Демидов“ эвакуировали. Стоит машина скорой. Подъездной маршрут для автотранспорта оцеплен лентой», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.