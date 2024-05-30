К зданию приехала скорая помощь
В Екатеринбурге днем 30 мая эвакуировали деловой дом «Демидов». Люди выстроились на улице, а дорогу для транспорта оцепили лентой, рассказал URA.RU очевидец.
«„Демидов“ эвакуировали. Стоит машина скорой. Подъездной маршрут для автотранспорта оцеплен лентой», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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