В центре Екатеринбурга эвакуировали БЦ «Демидов». Видео

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Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , вывеска, деловой дом демидов
К зданию приехала скорая помощь Фото:

В Екатеринбурге днем 30 мая эвакуировали деловой дом «Демидов». Люди выстроились на улице, а дорогу для транспорта оцепили лентой, рассказал URA.RU очевидец.

«„Демидов“ эвакуировали. Стоит машина скорой. Подъездной маршрут для автотранспорта оцеплен лентой», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге днем 30 мая эвакуировали деловой дом «Демидов». Люди выстроились на улице, а дорогу для транспорта оцепили лентой, рассказал URA.RU очевидец. «„Демидов“ эвакуировали. Стоит машина скорой. Подъездной маршрут для автотранспорта оцеплен лентой», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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