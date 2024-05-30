В Челябинской области за год вдвое увеличили производство одежды

В Челябинской области в первые четыре месяца этого года вдвое увеличилось производство одежды относительно того же периода прошлого года. Об этом сообщается в отчете Челябинскстата, опубликованном 30 мая.
«Производство одежды за январь — апрель 2024 года выросло в два раза относительно того же периода 2023 года. Если брать отдельно апрель, то в нем производство одежды составило 170,7% относительно апреля прошлого года», — говорится в документе.
По всем видам продукции индекс промышленного производства в регионе в январе — апреле этого года по сравнению с январем — апрелем 2023 года составил 102,0%. Выше среднего уровня — производство пищевых продуктов (106,4%), производство бумаги и бумажных изделий (109,7%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (119,4%) и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (112,9%). Меньше уровня прошлого года — добыча металлических руд (94,2%), металлургическое производство (92,7%), производство химических веществ (93,9%), а также лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (86,7%).
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