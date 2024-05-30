30 мая 2024

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике города ХМАО

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В роднике Нягани нашли кишечную палочку
В роднике Нягани нашли кишечную палочку Фото:

Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике Нягани, который находится по улице Лазарева. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«20 мая 2024 года была отобрана проба воды на микробиологические показатели. Результаты исследования показали наличие кишечной палочки (Escherichia coli), которая не должна присутствовать в воде, а также превышение общего микробного числа и колиформных бактерий», — говорится в сообщении.

Жителей Нягани призвали не употреблять воду из родника по улице Лазарева. Кишечная палочка опасна для здоровья.

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Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике Нягани, который находится по улице Лазарева. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале. «20 мая 2024 года была отобрана проба воды на микробиологические показатели. Результаты исследования показали наличие кишечной палочки (Escherichia coli), которая не должна присутствовать в воде, а также превышение общего микробного числа и колиформных бактерий», — говорится в сообщении. Жителей Нягани призвали не употреблять воду из родника по улице Лазарева. Кишечная палочка опасна для здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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