Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике города ХМАО

В роднике Нягани нашли кишечную палочку
Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в роднике Нягани, который находится по улице Лазарева. Об этом окружное надзорное ведомство сообщило в своем telegram-канале.
«20 мая 2024 года была отобрана проба воды на микробиологические показатели. Результаты исследования показали наличие кишечной палочки (Escherichia coli), которая не должна присутствовать в воде, а также превышение общего микробного числа и колиформных бактерий», — говорится в сообщении.
Жителей Нягани призвали не употреблять воду из родника по улице Лазарева. Кишечная палочка опасна для здоровья.
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