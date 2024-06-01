Жители ХМАО бросились скупать квартиры в Тюмени из-за отмены льготной ипотеки

У жителей ХМАО вырос интерес к покупке квартир в других регионах на фоне завершения летом программы льготной ипотеки с господдержкой. Среди популярных запросов у югорчан оказалась Тюмень, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Многие жители ХМАО интересуются сейчас покупкой квартир в других городах. Часто спрос направлен на Тюмень. У многих из нас в работе по несколько запросов покупки жилья по ипотеке с господдержкой в этом направлении. Интерес к этому есть — люди понимают, что программа заканчивается», — рассказывает руководитель отдела новостроек филиала компании в ХМАО Александр Лещев.
Чаще всего югорчане подбирают жилье в Тюмени детям, которые едут туда учиться, или готовят себе квартиру для пенсии. «Другая категория рассматривает покупку с целью инвестиций. Чтобы некоторое время сдавать, а затем через пять-10 лет оценить рынок и продать, зафиксировав прибыль», — поясняет риелтор.
Действие ипотеки с господдержкой под 8% годовых (является одной из льготных программ) заканчивается 1 июля. Она распространяется на новостройки и загородные дома. Программу запустили в России в 2020 году и продлевали несколько раз, но теперь ее могут завершить. О том, какие потрясения это принесет на рынок недвижимости Югры URA.RU рассказывало в отдельном материале.
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