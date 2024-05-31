31 мая 2024

В центре Екатеринбурга собрались десятки шашлычников, несмотря на особый противопожарный режим. Фото

В Екатеринбурге стартовал Фестиваль барбекю
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное шествие. Екатеринбург, продукты, шашлыки, еда, мясо
Средняя цена шашлыка на мероприятии — от 490 рублей Фото:

В Историческом сквере в Екатеринбурге традиционно проходит Фестиваль барбекю, на котором заведения готовят для гостей шашлыки, люля-кебаб и бургеры. На самое аппетитное мероприятие заглянуло URA.RU.

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Где можно законно пожарить шашлыки в Екатеринбурге

Несмотря на то, что с 12 апреля свердловское правительство запретило разводить костры и жарить шашлыки, мэрия Екатеринбурга сделала исключение. Для этого внесли изменения в постановление, в котором указано, что заведения могут использовать мангалы во время проведения мероприятий.

Бесплатно шашлыками сегодня гостей не кормят, но можно попробовать дегустационные кусочки. Что касаемо цен, то порции можно найти от 490 рублей и выше. Здесь же есть точки, где дают попробовать сыр, морские деликатесы, проходят презентации туристических мест и мастер-классы.

Мероприятия будут проходить и 2 июня с 10:00 до 22:00. Посетителям стоит учесть, что будет перекрыто движение по улице Воеводина и не будет продаваться алкоголь в границах улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспект Ленина.

С 12 апреля свердловчанам запрещено жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе, проводить любые пожароопасные работы. За нарушение особого противопожарного режима грозят штрафы.

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В Историческом сквере в Екатеринбурге традиционно проходит Фестиваль барбекю, на котором заведения готовят для гостей шашлыки, люля-кебаб и бургеры. На самое аппетитное мероприятие заглянуло URA.RU. Несмотря на то, что с 12 апреля свердловское правительство запретило разводить костры и жарить шашлыки, мэрия Екатеринбурга сделала исключение. Для этого внесли изменения в постановление, в котором указано, что заведения могут использовать мангалы во время проведения мероприятий. Бесплатно шашлыками сегодня гостей не кормят, но можно попробовать дегустационные кусочки. Что касаемо цен, то порции можно найти от 490 рублей и выше. Здесь же есть точки, где дают попробовать сыр, морские деликатесы, проходят презентации туристических мест и мастер-классы. Мероприятия будут проходить и 2 июня с 10:00 до 22:00. Посетителям стоит учесть, что будет перекрыто движение по улице Воеводина и не будет продаваться алкоголь в границах улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспект Ленина. С 12 апреля свердловчанам запрещено жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе, проводить любые пожароопасные работы. За нарушение особого противопожарного режима грозят штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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