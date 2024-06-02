В Белгородской области погиб чиновник от разрыва боеприпаса: карта СВО на 2 июня

Гладков: погиб замглавы администрации района Нечипоренко

02 июня 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали Белгородскую область Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины атаковала Белгородскую область беспилотниками и ракетами. Погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Также пострадали три чиновника. Карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Обстрелы Белгородской и Курской областям ВСУ с ночи бьют по региону. В области несколько раз работал сигнал ракетной опасности. Над регионом было уничтожено пять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор области Вячеслав Гладков написал, что сбито несколько воздушных целей. В результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек в городе Шебекино. В Корочанском районе погиб заместитель главы администрации Игорь Нечипоренко. Это произошло из-за детонации украинского боеприпаса. Нечипоренко также был секретарем совета безопасности района. В результате этого ЧП также пострадали еще трое местных чиновников. Курская область также был атакован беспилотниками ВСУ. Один дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. Пострадали три человека, они получили ранения и ожоги. Сейчас они находятся в больнице. Киев отказывается давать мобилизованным статус военнослужащих Бывший украинский военный Максим Лихачев, который угнал танк, заявил, что Киев уклоняется от выплаты полагающихся денежных средств солдатам и их семьям. По его словам, власти Украины намеренно не оформляют мобилизованных военнослужащими должным образом. «Поехали в [подконтрольную ВСУ часть] Донецкой области, а там меня кинули на мясо. На ноль. Обнулили, нигде не записали. Никакой по какой документации я не прошел. У нас много таких», — заявил Максим Лихачев. Харьковское направление Группировка «Север» взяла под контроль опорный пункт. Штурмовикам помогала артиллерия. Командир орудия М-46 с позывным Хока отметил важность контрбатарейной борьбы. Чем больше ВС РФ нанесут ударов по вражеской артиллерии, тем меньше урона та сможет нанести по штурмовикам. По сообщениям военкоров, значимых изменений на поле боя не произошло. Донецкое направление ВС РФ уничтожили прямым попаданием машину с боеприпасами. Она везла их для углегорской группировки армии Украины. «Целью противотанкистов из Забайкалья становятся танки, легкобронированная техника, пехота противника, также мобильные группы ПТУР разбирают хорошо замаскированные долговременные огневые точки ВСУ, выявляемые нашей разведкой на вражеских укрепленных опорных пунктах», — добавили в Минобороны РФ. Также группировка «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций ВСУ. Были поражены скопления и опорные пункты армии Украины в районах Урожайного и Макаровки. В Парасковиевке российская армия продолжает выдавливать противника из населенного пункта. Городские бои продолжаются и в Красногоровке. На часовоярском направлении идет штурм восточных окраин города. Есть успехи, сообщает telegram-канал WarGonzo. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия Украины атаковала Белгородскую область беспилотниками и ракетами. Погиб заместитель главы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. Также пострадали три чиновника. Карта спецоперации России на Украине, а также ход боевых действий — в материале URA.RU. ВСУ с ночи бьют по региону. В области несколько раз работал сигнал ракетной опасности. Над регионом было уничтожено пять беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Губернатор области Вячеслав Гладков написал, что сбито несколько воздушных целей. В результате обстрела ВСУ пострадали шесть человек в городе Шебекино. В Корочанском районе погиб заместитель главы администрации Игорь Нечипоренко. Это произошло из-за детонации украинского боеприпаса. Нечипоренко также был секретарем совета безопасности района. В результате этого ЧП также пострадали еще трое местных чиновников. Курская область также был атакован беспилотниками ВСУ. Один дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. Пострадали три человека, они получили ранения и ожоги. Сейчас они находятся в больнице. Бывший украинский военный Максим Лихачев, который угнал танк, заявил, что Киев уклоняется от выплаты полагающихся денежных средств солдатам и их семьям. По его словам, власти Украины намеренно не оформляют мобилизованных военнослужащими должным образом. Группировка «Север» взяла под контроль опорный пункт. Штурмовикам помогала артиллерия. Командир орудия М-46 с позывным Хока отметил важность контрбатарейной борьбы. Чем больше ВС РФ нанесут ударов по вражеской артиллерии, тем меньше урона та сможет нанести по штурмовикам. По сообщениям военкоров, значимых изменений на поле боя не произошло. ВС РФ уничтожили прямым попаданием машину с боеприпасами. Она везла их для углегорской группировки армии Украины. Также группировка «Восток» сорвала попытки усиления передовых позиций ВСУ. Были поражены скопления и опорные пункты армии Украины в районах Урожайного и Макаровки. В Парасковиевке российская армия продолжает выдавливать противника из населенного пункта. Городские бои продолжаются и в Красногоровке. На часовоярском направлении идет штурм восточных окраин города. Есть успехи, сообщает telegram-канал WarGonzo.