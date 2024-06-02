ВСУ сбросили взрывчатку на авто в Курской области

В Курской области пострадали три человека после сброса боеприпаса с дрона
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Место падения бпла на Карамышевской набережной недалеко от ГКБ №67. Москва, пожарная автолестница, мчс россии, пожарные в касках
На месте работают экстренные службы Фото:

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в Курской области, пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшие отправлены в больницу. Им будет оказана вся необходимая помощь.

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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в Курской области, пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавшие отправлены в больницу. Им будет оказана вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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