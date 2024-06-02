ВСУ сбросили взрывчатку на авто в Курской области

На месте работают экстренные службы
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на автомобиль в Курской области, пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя», — написал Алексей Смирнов в своем
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