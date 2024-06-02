Прокуратура требует взыскать с экс-сотрудника челябинской полиции 124 млн рублей

03 июня 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Траты офицера не соответствовали его доходам, говорят в прокуратуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура потребовала взыскать в пользу государства имущество экс-сотрудника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Александра Кожемякина (также был сотрудником антикоррупционного подразделения петербургской полиции — прим. URA.RU) и членов его семьи стоимостью более 124 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант». «Прокуратура требует взыскать в пользу государства имущество Александра Кожемякина стоимостью более 124 млн руб. Надзорное ведомство заподозрило, что траты офицера МВД России с 35-летним стажем не соответствовали его доходам», — пишет издание . По договору о предоставлении брокерских услуг в августе 2016 года им было внесено в один из банков 5,5 млн рублей. Но, по сведениям налоговой службы, за три года до этого доход полицейского составил только 2,9 млн рублей. У бывшего силовика нашли переписанные на родственников земельные участки в Ленобласти, недвижимость, счета в финансовых организациях, слитки золота и серебра. С иском в Колпинский суд Санкт-Петербурга обратился Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Проверку провел Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Ее результаты и легли в основу заявления. Речь идет о недвижимости и драгоценностях, полученных с 2007 по 2013 годы, когда Кожемякин работал в питерской полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура потребовала взыскать в пользу государства имущество экс-сотрудника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Александра Кожемякина (также был сотрудником антикоррупционного подразделения петербургской полиции — прим. URA.RU) и членов его семьи стоимостью более 124 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант». «Прокуратура требует взыскать в пользу государства имущество Александра Кожемякина стоимостью более 124 млн руб. Надзорное ведомство заподозрило, что траты офицера МВД России с 35-летним стажем не соответствовали его доходам», — пишет издание. По договору о предоставлении брокерских услуг в августе 2016 года им было внесено в один из банков 5,5 млн рублей. Но, по сведениям налоговой службы, за три года до этого доход полицейского составил только 2,9 млн рублей. У бывшего силовика нашли переписанные на родственников земельные участки в Ленобласти, недвижимость, счета в финансовых организациях, слитки золота и серебра. С иском в Колпинский суд Санкт-Петербурга обратился Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий. Проверку провел Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Ее результаты и легли в основу заявления. Речь идет о недвижимости и драгоценностях, полученных с 2007 по 2013 годы, когда Кожемякин работал в питерской полиции.