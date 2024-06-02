Пермский тракт встал в глухую пробку на въезд в Екатеринбург

Пробка растянулась на четыре километра
На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 3 июня водители встали в 4-километровую пробку на въезд в уральскую столицу. На участке дорожники проводят ремонт, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 283 по 287 километр в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения.
Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подчеркнули в "Уралуправтодоре".
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