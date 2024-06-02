02 июня 2024
01 июня 2024

Пермский тракт встал в глухую пробку на въезд в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка растянулась на четыре километра
Пробка растянулась на четыре километра Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 3 июня водители встали в 4-километровую пробку на въезд в уральскую столицу. На участке дорожники проводят ремонт, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-242 с 283 по 287 километр в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подчеркнули в "Уралуправтодоре".

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На трассе между Екатеринбургом и Пермью утром 3 июня водители встали в 4-километровую пробку на въезд в уральскую столицу. На участке дорожники проводят ремонт, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 с 283 по 287 километр в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали заранее планировать маршрут. «Будьте внимательны», — подчеркнули в "Уралуправтодоре".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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