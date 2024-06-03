В ХМАО сотрудники МЧС откачали щенка, спасенного из огня

Щенка нашли во время тушения дома
В поселке Белый Яр (ХМАО) сотрудники МЧС спасли из огня щека. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Югре.
Щенок был найден в доме во время тушения пожара. Он был без сознания. «В течение нескольких минут мужчина проводил реанимационные мероприятия с помощью дыхательного аппарата, после чего щенок пришел в себя. Сначала он был очень напуган, но чуть позже уже бегал рядом со спасателями», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили спасатели, пока огнеборцы тушили пожар, у щенка появился хозяин. Очевидец случившегося пожалел пушистого беспризорника и взял его к себе домой.
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