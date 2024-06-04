Полиция Сургута устроила облаву на мигрантов

Полиция Сургута в ходе рейда по кафе города задержала 20 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«В отдел по вопросам миграции доставлено 23 человека. Все граждане проверены сотрудниками ОВМ по базам данных учета иностранных граждан. Нарушители, подверженные административному наказанию», — сообщили в ведомстве.
После проверки четыре человека были привлечены к административной ответственности. У одного принимающая сторона не оформила необходимые документы. Еще трое нарушили правила въезда в страну.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО нашла несколько десятков нелегалов в ходе облавы на мигрантов. Во время проверок полицейские составили больше 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели 37 уголовных дела.
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