Полиция Сургута устроила облаву на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция доставила 20 человек в отдел
Полиция доставила 20 человек в отдел Фото:

Полиция Сургута в ходе рейда по кафе города задержала 20 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«В отдел по вопросам миграции доставлено 23 человека. Все граждане проверены сотрудниками ОВМ по базам данных учета иностранных граждан. Нарушители, подверженные административному наказанию», — сообщили в ведомстве.

После проверки четыре человека были привлечены к административной ответственности. У одного принимающая сторона не оформила необходимые документы. Еще трое нарушили правила въезда в страну.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО нашла несколько десятков нелегалов в ходе облавы на мигрантов. Во время проверок полицейские составили больше 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели 37 уголовных дела.

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Полиция Сургута в ходе рейда по кафе города задержала 20 мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «В отдел по вопросам миграции доставлено 23 человека. Все граждане проверены сотрудниками ОВМ по базам данных учета иностранных граждан. Нарушители, подверженные административному наказанию», — сообщили в ведомстве. После проверки четыре человека были привлечены к административной ответственности. У одного принимающая сторона не оформила необходимые документы. Еще трое нарушили правила въезда в страну. Ранее URA.RU сообщало, что полиция ХМАО нашла несколько десятков нелегалов в ходе облавы на мигрантов. Во время проверок полицейские составили больше 500 протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели 37 уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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