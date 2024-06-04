Под Челябинском из-за подъема воды рушатся несколько домов. Фото

05 июня 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Подвалы домов оказались полностью затоплены водой (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители частных домов переулка Невского Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на обрушения домов после поднятия уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона 2 участок Наталья Н. «После откачки уровень воды снизился на 5-7 сантиметров, но в подполе до сих вода стоит, в огороде невозможно ходить, ноги засасывает, как в болоте. В нашем доме рушится фундамент, у соседей фундамент и стены отходят кусками, повело заборы», — сообщила URA.RU жительница Копейска. Наталья уточнила, что у нее дважды брали информацию о выдаче компенсации, однако до сих пор деньги не выплачены. В этом году многие соседи не надеются посадить огороды. Кроме того, никто не может точно определить, насколько сильно повреждены дома — под зданиями до сих пор стоит вода. «Нас пытаются убедить, что это талые воды. Наш дом строил еще мой дедушка и даже в самые снежные годы ни разу не было столько воды. Это именно подъем грунтовых вод», — уверена Наталья. Жители улицы добавили, что обрадовались, когда началась откачка воды. Рабочие за 4-5 дней выкачали воду с дороги и уехали, оставив глубокие ямы от техники. Копейчане просят помочь засыпать проезды, а также начать вывозить мусор, который неделями не мог забрать мусоровоз. Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска пожаловались на проблемы с выплатами после затопления частных жилых домов. Часть собственников получили компенсацию, остальные подали документы позже и больше месяца ждут средства. Один из 15 домов ушел под воду, семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье. В подполе жителей Копейска до сих пор стоит вода Читатель URA.RU Огороды затоплены Читатель URA.RU Из-за затопленной дороги в поселке не вывозили мусор Читатель URA.RU Окружающая местность превратилась в топкое болото Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители частных домов переулка Невского Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на обрушения домов после поднятия уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона 2 участок Наталья Н. «После откачки уровень воды снизился на 5-7 сантиметров, но в подполе до сих вода стоит, в огороде невозможно ходить, ноги засасывает, как в болоте. В нашем доме рушится фундамент, у соседей фундамент и стены отходят кусками, повело заборы», — сообщила URA.RU жительница Копейска. Наталья уточнила, что у нее дважды брали информацию о выдаче компенсации, однако до сих пор деньги не выплачены. В этом году многие соседи не надеются посадить огороды. Кроме того, никто не может точно определить, насколько сильно повреждены дома — под зданиями до сих пор стоит вода. «Нас пытаются убедить, что это талые воды. Наш дом строил еще мой дедушка и даже в самые снежные годы ни разу не было столько воды. Это именно подъем грунтовых вод», — уверена Наталья. Жители улицы добавили, что обрадовались, когда началась откачка воды. Рабочие за 4-5 дней выкачали воду с дороги и уехали, оставив глубокие ямы от техники. Копейчане просят помочь засыпать проезды, а также начать вывозить мусор, который неделями не мог забрать мусоровоз. Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска пожаловались на проблемы с выплатами после затопления частных жилых домов. Часть собственников получили компенсацию, остальные подали документы позже и больше месяца ждут средства. Один из 15 домов ушел под воду, семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье.