04 июня 2024

Под Челябинском из-за подъема воды рушатся несколько домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом
Подвалы домов оказались полностью затоплены водой (фото из архива) Фото:

Жители частных домов переулка Невского Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на обрушения домов после поднятия уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона 2 участок Наталья Н.

«После откачки уровень воды снизился на 5-7 сантиметров, но в подполе до сих вода стоит, в огороде невозможно ходить, ноги засасывает, как в болоте. В нашем доме рушится фундамент, у соседей фундамент и стены отходят кусками, повело заборы», — сообщила URA.RU жительница Копейска.

Наталья уточнила, что у нее дважды брали информацию о выдаче компенсации, однако до сих пор деньги не выплачены. В этом году многие соседи не надеются посадить огороды. Кроме того, никто не может точно определить, насколько сильно повреждены дома — под зданиями до сих пор стоит вода.

«Нас пытаются убедить, что это талые воды. Наш дом строил еще мой дедушка и даже в самые снежные годы ни разу не было столько воды. Это именно подъем грунтовых вод», — уверена Наталья.

Жители улицы добавили, что обрадовались, когда началась откачка воды. Рабочие за 4-5 дней выкачали воду с дороги и уехали, оставив глубокие ямы от техники. Копейчане просят помочь засыпать проезды, а также начать вывозить мусор, который неделями не мог забрать мусоровоз.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска пожаловались на проблемы с выплатами после затопления частных жилых домов. Часть собственников получили компенсацию, остальные подали документы позже и больше месяца ждут средства. Один из 15 домов ушел под воду, семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье.

В подполе жителей Копейска до сих пор стоит вода
В подполе жителей Копейска до сих пор стоит вода
Огороды затоплены
Огороды затоплены
Из-за затопленной дороги в поселке не вывозили мусор
Из-за затопленной дороги в поселке не вывозили мусор
Окружающая местность превратилась в топкое болото
Окружающая местность превратилась в топкое болото

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Жители частных домов переулка Невского Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на обрушения домов после поднятия уровня грунтовых вод. Об этом URA.RU рассказала жительница микрорайона 2 участок Наталья Н. «После откачки уровень воды снизился на 5-7 сантиметров, но в подполе до сих вода стоит, в огороде невозможно ходить, ноги засасывает, как в болоте. В нашем доме рушится фундамент, у соседей фундамент и стены отходят кусками, повело заборы», — сообщила URA.RU жительница Копейска. Наталья уточнила, что у нее дважды брали информацию о выдаче компенсации, однако до сих пор деньги не выплачены. В этом году многие соседи не надеются посадить огороды. Кроме того, никто не может точно определить, насколько сильно повреждены дома — под зданиями до сих пор стоит вода. «Нас пытаются убедить, что это талые воды. Наш дом строил еще мой дедушка и даже в самые снежные годы ни разу не было столько воды. Это именно подъем грунтовых вод», — уверена Наталья. Жители улицы добавили, что обрадовались, когда началась откачка воды. Рабочие за 4-5 дней выкачали воду с дороги и уехали, оставив глубокие ямы от техники. Копейчане просят помочь засыпать проезды, а также начать вывозить мусор, который неделями не мог забрать мусоровоз. Ранее URA.RU сообщало, что жители Копейска пожаловались на проблемы с выплатами после затопления частных жилых домов. Часть собственников получили компенсацию, остальные подали документы позже и больше месяца ждут средства. Один из 15 домов ушел под воду, семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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