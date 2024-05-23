Жители утонувших домов в Копейске жалуются на проблемы с выплатами

Часть жителей уже получили компенсации из-за подтопления домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители Копейска, города-спутника Челябинска, пожаловались на проблемы с выплатами после затопления частных жилых домов. Часть собственников получили компенсацию, остальные подали документы позже и больше месяца ждут средства, сообщили URA.RU собственники.

«У нас вода только дома в подполе, участок и двор сухой. Поэтому нам насчитали минимальную сумму 20 тысяч рублей компенсации на каждого жителя», — сообщила URA.RU жительница Копейска Анастасия.

Владелица дома уточнила, что написали заявление 8 апреля, уже 12 апреля к ним приехала комиссия. Однако выплат пришлось ждать до 17 мая. Выплатить компенсации всем жителям подтопленных территорий Копейска поручил 23 мая губернатор Алексей Текслер.

«В середине апреля мы обращались в администрацию Копейска, но наше заявление не приняли. Нам сказали, чтобы справлялись своими силами. Мы сами приобрели насос, копали канаву, нанимали машину, чтобы очистить сточную трубу. Приезжала комиссия, осмотрели все и уехали. Заявление приняли только 2 мая», — добавила владелица другого затопленного дома Алла.

Алла отметила, что пока никаких выплат им не предоставили. Ранее URA.RU сообщало, что из-за поднятия уровня грунтовых вод в Копейске затопило ряд домовладений поселков Горняк и Бажово, а также порядка 15 домов в микрорайоне 2 участок. Откачивать воду с подтопленных территорий будут круглосуточно с помощью дополнительной пожарной станции и мотопомп. По поручению губернатора региона Алексея Текслера от 23 мая, им предоставят в качестве компенсаций 20 тысяч рублей на человека, а в случае утраты вещей первой необходимости, выплатят еще по 50 тысяч рублей.