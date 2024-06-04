Скандальный ресторатор из Сургута будет сутки жарить блины в прямом эфире

Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин Сургута будет сутки жарить блины в прямом эфире. Владелец закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами, которым задолжал более 10 миллионов рублей. Теперь Гулякин открыл точку общепита в поселке Барсово и пытается реабилитировать свой бизнес.
«Готовлю реалити-шоу, в котором один участник — это я. Один раз в неделю буду включать прямую трансляцию, как я один готовлю блины. 24 часа, без остановок, можно будет смотреть, как я работаю на кухне», — написал Гулякин в своем telegram-канале.
Ресторатор объяснил, что таким способом хочет повысить узнаваемость своего бренда. Сейчас Гулякин открыл фудтрак с блинами в поселке Барсово.
В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей.
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