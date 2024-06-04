04 июня 2024

Скандальный ресторатор из Сургута будет сутки жарить блины в прямом эфире

Ресторатор из Сургута Гулякин запустит шоу, в котором сутки будет жарить блины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин запустит шоу, в котором сутки будет жарить блины
Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин запустит шоу, в котором сутки будет жарить блины Фото:

Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин Сургута будет сутки жарить блины в прямом эфире. Владелец закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами, которым задолжал более 10 миллионов рублей. Теперь Гулякин открыл точку общепита в поселке Барсово и пытается реабилитировать свой бизнес.

«Готовлю реалити-шоу, в котором один участник — это я. Один раз в неделю буду включать прямую трансляцию, как я один готовлю блины. 24 часа, без остановок, можно будет смотреть, как я работаю на кухне», — написал Гулякин в своем telegram-канале.

Ресторатор объяснил, что таким способом хочет повысить узнаваемость своего бренда. Сейчас Гулякин открыл фудтрак с блинами в поселке Барсово.

В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ресторатор из Сургута Алексей Гулякин Сургута будет сутки жарить блины в прямом эфире. Владелец закрытых в городе заведений угодил в скандал с инвесторами, которым задолжал более 10 миллионов рублей. Теперь Гулякин открыл точку общепита в поселке Барсово и пытается реабилитировать свой бизнес. «Готовлю реалити-шоу, в котором один участник — это я. Один раз в неделю буду включать прямую трансляцию, как я один готовлю блины. 24 часа, без остановок, можно будет смотреть, как я работаю на кухне», — написал Гулякин в своем telegram-канале. Ресторатор объяснил, что таким способом хочет повысить узнаваемость своего бренда. Сейчас Гулякин открыл фудтрак с блинами в поселке Барсово. В начале 2024 года Гулякину пришлось закрыть свои заведения в Сургуте, после чего разгорелся скандал с его инвесторами. Оказалось, предприниматель задолжал инвесторам крупную сумму. Суд обязал его вернуть вложения в размере свыше 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...