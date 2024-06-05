На ПМЭФ презентовали электрическую Niva Travel

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel
АвтоВАЗ показал прототип электрической версии Lada Niva Travel Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Новое авто представил Авто ВАЗ. 

«Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. <...> Здесь стоят две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. <...> Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часов», — сообщил представитель Niva на стенде РБК. Он также отметил, что ценовой диапазон на авто пока не определен.

В данный момент производитель оценивает реакцию потенциального покупателя. Автомобиль поступит в продажу при условии благоприятной реакции публики, сообщил представитель Niva. 

Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу этого года. По словам президента компании Максима Соколова, в 2025 году выпуск машин хотят увеличить до 100 тысяч. Сборку Авто запустили в феврале 2024 года, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Новое авто представил Авто ВАЗ.  «Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. <...> Здесь стоят две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. <...> Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часов», — сообщил представитель Niva на стенде РБК. Он также отметил, что ценовой диапазон на авто пока не определен. В данный момент производитель оценивает реакцию потенциального покупателя. Автомобиль поступит в продажу при условии благоприятной реакции публики, сообщил представитель Niva.  Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу этого года. По словам президента компании Максима Соколова, в 2025 году выпуск машин хотят увеличить до 100 тысяч. Сборку Авто запустили в феврале 2024 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...