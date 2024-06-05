На ПМЭФ презентовали электрическую Niva Travel

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показали прототип электрической версии Lada Niva Travel (E-Niva). Новое авто представил Авто ВАЗ.
«Это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel. <...> Здесь стоят две литий-никелиевые батареи, расположенные в багажнике и под задним рядом сидений. <...> Зарядка от бытовой розетки — 12 часов, от трехфазной — 5,5 часов», — сообщил представитель Niva на стенде РБК. Он также отметил, что ценовой диапазон на авто пока не определен.
В данный момент производитель оценивает реакцию потенциального покупателя. Автомобиль поступит в продажу при условии благоприятной реакции публики, сообщил представитель Niva.
Ранее сообщалось, что концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в Ижевске до 50 тысяч автомобилей Lada Largus к концу этого года. По словам президента компании Максима Соколова, в 2025 году выпуск машин хотят увеличить до 100 тысяч. Сборку Авто запустили в феврале 2024 года, передает RT.
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