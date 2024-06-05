Семье, лишившейся всего имущества при потопе в Копейске, помогут получить компенсацию

Семье, полностью потерявшей при потопе в Копейске Челябинской области все имущество, помогут получить компенсацию в размере 100 тысяч рублей. По информации, опубликованной в СМИ, прокуратура организовала проверку, после чего было подготовлено исковое заявление о взыскании, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с полной утратой имущества и предметов первой необходимости собственниками в органы социальной защиты направлено заявление о выплате финансовой помощи, которая будет оказана в размере 100 000 рублей на основании справки об утрате имущества. Поскольку собственником домовладения в ходе встречи в прокуратуре г. Копейска приведены сведения о сумме ущерба, значительно превышающим сумму выплаченных денежных средств, пострадавшим оказана правовая помощь в подготовке искового заявления о взыскании соответствующего возмещения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
При этом в пресс-службе отметили, что в период с 23 по 31 мая 2024 года были проведены мероприятия по понижению уровня воды, пруд-испаритель осушен. Вода в доме, погребе и дворе собственника жилья отсутствовала. При этом четверым гражданам, зарегистрированным по вышеуказанному адресу, 8 мая уже была выплачена единовременная финансовая помощь из средств областного бюджета в размере 50 тысяч рублей каждому. Также семья получила единовременную материальную помощь из средств областного бюджета в размере 20 тысяч рублей. На данный момент ситуация остается на контроле в прокуратуре области.
Ранее копейской семье, потерявшей все имущество при потопе, не предоставляли акт о затоплении. Как сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, в результате люди могли получить компенсацию.
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