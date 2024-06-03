В Копейске (Челябинская область) семье, потерявшую все имущество при потопе, не дают акт о затоплении. Как сообщил URA.RU председатель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий, в результате люди не могут получить компенсацию.
«В доме семьи, проживающей в копейском поселке Горняк, вода стояла по колено. Люди потеряли все: мебель, технику, детские вещи, машину. В доме провалились полы, выпала стена. Чиновники так и не приехали на проверку», — сообщил Рыжий.
Копейск топит не первый год, по этому поводу люди обращались на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. После вмешательства Общероссийского народного фронта к семье прислали бригаду. Потоп откачали, семья получила небольшую выплату. Но акта о затоплении семья получить не может. Чиновники затягивают вопрос: получив акт, люди получат право выйти в суд, чтобы компенсировать потерю всего имущества.
Как добавил Рыжий, ОНФ обратился в мэрию Копейска. По его мнению, люди имеют право на получение документа о затоплении, и общественники проконтролируют, чтобы их право было реализовано.
Этой весной подтопления в Копейске были особенно масштабными. На ситуацию обратил внимание председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В связи с подтоплениями мэрия объявляла на территории города режим ЧС.
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