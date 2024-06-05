Челябинские конькобежцы вошли в основу сборной России

Союзом конькобежцев России (СКР) были оглашены кандидаты основных и резервных составов национальной команды по конькобежному спорту и шорт-треку на предстоящий сезон. В список вошли 18 челябинских спортсменов, сообщили на официальном сайте СКР.
«В основной состав кандидатов в спортивные сборные команды РФ по конькобежному спорту на 2024-2025 год входят такие челябинские спортсмены: Никита Базюк, Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова, Ольга Фаткулина, Юлия Береснева, Анна Матвеева, Илья Эбингер, Жанна Сапегина, Павел Блинов, Мария Труханова, Владислав Смолин, Варвара Романенкова, Ксения Прибытова, Роман Тиханов, Степан Чистяков, Алина Нартова и Дарья Чердынцева», — говорится в документе. Они представляют школу олимпийского резерва №1 и СШОР имени Скобликовой.
Из всего списка 14 спортсменов представляют СШОР имени Скобликовой. Помимо них в перечне указан аналитик из Челябинской области Андрей Вахутин.
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