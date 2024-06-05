Свердловская фигуристка Яметова попала в состав сборной России

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Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, коньки, фигурное катание
Фигуристка родилась в селе Кашино Фото:

Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной России на сезон-2024/25, куда вошла 16-летняя спортсменка из села Кашино (Свердловская область) Вероника Яметова. Информация об этом появилась на сайте ФФККР.

«Основной состав одиночного катания: Яметова Вероника Владиславовна (30.06.2007)», — следует из списка. Также представлять Россию в одиночном катании будут еще 11 человек.

Ранее боец академии Русской медной компании (штаб-квартира в Екатеринбурге) Петр Грыдин стал лучшим спортсменом в России. Ежегодную премию проводили в Москве.

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Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной России на сезон-2024/25, куда вошла 16-летняя спортсменка из села Кашино (Свердловская область) Вероника Яметова. Информация об этом появилась на сайте ФФККР. «Основной состав одиночного катания: Яметова Вероника Владиславовна (30.06.2007)», — следует из списка. Также представлять Россию в одиночном катании будут еще 11 человек. Ранее боец академии Русской медной компании (штаб-квартира в Екатеринбурге) Петр Грыдин стал лучшим спортсменом в России. Ежегодную премию проводили в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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