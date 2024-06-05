Свердловская фигуристка Яметова попала в состав сборной России

Фигуристка родилась в селе Кашино
Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной России на сезон-2024/25, куда вошла 16-летняя спортсменка из села Кашино (Свердловская область) Вероника Яметова. Информация об этом появилась на сайте ФФККР.
«Основной состав одиночного катания: Яметова Вероника Владиславовна (30.06.2007)», — следует из списка. Также представлять Россию в одиночном катании будут еще 11 человек.
Ранее боец академии Русской медной компании (штаб-квартира в Екатеринбурге) Петр Грыдин стал лучшим спортсменом в России. Ежегодную премию проводили в Москве.
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