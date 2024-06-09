Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, встретился в Израиле со своей семьей. На встрече с близкими он не сдержал слез.
Родители Козлова прилетели в Израиль из России. Они прибыли в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где находился их сын. Трогательный кадры воссоединения опубликовало видеоагентство Ruptly. Во время встречи Андрей Козлов не сдержал слез.
Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. В 2022 году он переехал в Израиль, получив второе гражданство. Боевики ХАМАС в октябре 2023 года взяли в плен посетителей музыкального фестиваля «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, где был и Козлов. В заключении он находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Ранее сообщалось, что россиянин готовится ко встрече с родителями.
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