Освобожденный из плена ХАМАС россиянин расплакался при встрече с семьей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россиянин, который находился в плену ХАМАС восемь месяцев, встретился в Израиле со своей семьей
Россиянин, который находился в плену ХАМАС восемь месяцев, встретился в Израиле со своей семьей Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, встретился в Израиле со своей семьей. На встрече с близкими он не сдержал слез. 

Родители Козлова прилетели в Израиль из России. Они прибыли в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где находился их сын. Трогательный кадры воссоединения опубликовало видеоагентство Ruptly. Во время встречи Андрей Козлов не сдержал слез. 

Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. В 2022 году он переехал в Израиль, получив второе гражданство. Боевики ХАМАС в октябре 2023 года взяли в плен посетителей музыкального фестиваля «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, где был и Козлов. В заключении он находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Ранее сообщалось, что россиянин готовится ко встрече с родителями. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянин Андрей Козлов, освобожденный из плена палестинского движения ХАМАС, встретился в Израиле со своей семьей. На встрече с близкими он не сдержал слез.  Родители Козлова прилетели в Израиль из России. Они прибыли в медицинский центр «Шиба» в Тель-Хашомере, где находился их сын. Трогательный кадры воссоединения опубликовало видеоагентство Ruptly. Во время встречи Андрей Козлов не сдержал слез.  Андрей Козлов родом из Санкт-Петербурга. В 2022 году он переехал в Израиль, получив второе гражданство. Боевики ХАМАС в октябре 2023 года взяли в плен посетителей музыкального фестиваля «Нова» в кибуце Реим неподалеку от границы с сектором Газа, где был и Козлов. В заключении он находился восемь месяцев, пока не был освобожден. Ранее сообщалось, что россиянин готовится ко встрече с родителями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...