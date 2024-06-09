На трассе Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом (Свердловская область) вечером 9 июня водитель машины Nissan не предоставила преимущества в проезде на перекрестке Kia Rio, врезавшись в нее. В результате ДТП Kia Rio съехала в кювет, пострадали 11-летняя пассажирка и 7-месячный мальчик, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля Nissan, женщина 1988 г. р., на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги… Не предоставила преимущество в проезде перекрёстка автомобилю Kia Rio... Вследствие чего допустила с ним столкновение, после которого Kia Rio съехал в кювет», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавших детей с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, а дети сидели в машине с соблюдением надлежащих требований безопасности. На водителя Nissan возбуждено административное производство за невыполнение и нарушение правил ПДД.
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