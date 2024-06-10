Бизнесмены «тюменской матрешки» стали чаще брать кредиты

Предприятия «тюменской матрешки» за первый квартал 2024 года взяли кредиты на 387 млрд рублей, что на 45% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России.
«В первом квартале 2024 года предприятия Тюменской области, Югры и Ямала взяли банковские кредиты на сумму 387 млрд рублей. Это на 45% больше, чем годом ранее. <...> Почти 77 млрд рублей получили предприятия малого и среднего бизнеса, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Основную долю кредитования составили займы, выданные нефтегазовым компаниям, которые активно реализуют крупные инвестиционные проекты. Увеличение спроса на банковские кредиты поддержали государственные программы льготного кредитования и региональные меры поддержки.
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