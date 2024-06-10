Флаг будет висеть до 16 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ельцин Центре появился огромный флаг РСФСР из Кремлевского Дворца съездов, который ранее хранился в сейфе французского банка. В 1991 году именно под ним проходила инаугурация первого президента России Бориса Ельцина. Новое украшение Атриума заметил корреспондент URA.RU.

В 2023 году флаг в музей Ельцина передал Виктор Ярошенко — министр внешних экономических связей РСФСР в 1990—1991 годах. Он был среди почетных гостей на инаугурации президента. Ярошенко два года уговаривал одного из чиновников отдать ему флаг, удалось ему это сделать лишь за поездку этого человека в Париж.

С 1992 года Ярошенко работает во Франции торговым представителем РФ, там же в Париже благодаря ему появился Музей российского флага, который позже закрылся, а экспонаты поместили в сейф французского банка. Именно там и лежал флаг РСФСР, который будет красоваться в Атриуме Ельцин центра до 16 июня.

До 4 августа в фойе Музея Бориса Ельцина будет работать выставка «История одного экспоната. Первая инаугурация президента». На ней посетители увидят приглашение на церемонию инаугурации, стенограмму выступлений, текст клятвы президента, программу праздничного концерта и наручные механические часы с портретом Бориса Ельцина.