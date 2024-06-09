09 июня 2024

В Пермском крае рядом с дачами бродил медведь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведя заметили рядом с дачным поселком
Медведя заметили рядом с дачным поселком Фото:

В городе Чайковский (Пермский край) местные жители заметили медведя. Видео опубликовано в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера сотрудники ГИБДД сообщили, что вечером медведь переплывал шлюз. Был на огородах, и вот ночью удалось увидеть мишку», — сказано в сообщении.

В комментариях местные жители предположили, что видео сделано в районе Воткинской ГЭС. Там расположен большой дачный поселок.

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В городе Чайковский (Пермский край) местные жители заметили медведя. Видео опубликовано в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте». «Вчера сотрудники ГИБДД сообщили, что вечером медведь переплывал шлюз. Был на огородах, и вот ночью удалось увидеть мишку», — сказано в сообщении. В комментариях местные жители предположили, что видео сделано в районе Воткинской ГЭС. Там расположен большой дачный поселок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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