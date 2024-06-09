Медведя заметили рядом с дачным поселком
В городе Чайковский (Пермский край) местные жители заметили медведя. Видео опубликовано в группе «Подслушано Чайковский» в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера сотрудники ГИБДД сообщили, что вечером медведь переплывал шлюз. Был на огородах, и вот ночью удалось увидеть мишку», — сказано в сообщении.
В комментариях местные жители предположили, что видео сделано в районе Воткинской ГЭС. Там расположен большой дачный поселок.
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