В Южноуральске Челябинской области, вслед за «Лучшей площадью России» за 85 миллионов рублей, развалились сквер и спортплощадка. При этом в системе госзакупок отражена только часть трат на работы, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.
«Только часть трат отражена в системе госзакупок. Ни одним из трех проверенных пространств жители полноценно пользоваться не могут. Единственная цифра в доступе- 85 миллионов рублей. С учетом аналогичных работ, полагаю, потрачено больше сотни бюджетных миллионов», — уточнил Рыжий.
ОНФ зафиксировали неровности плитки и стыков, обломанный гранит, трещины на цветниках и зазоры на площади, построенной в 2023 году. Замену старого памятника Ленину после начала работ из проекта убрали, а сухой фонтан перенесли за пределы локации из-за неверных расчетов по размерам и коммуникациям.
За площадью реализовали другой проект благоустройства — спортзону. Покрытие уже порвалось, на памп-треке появились выбоины, а вокруг столбов расположились провода. В ОНФ считают, что заниматься на локации опасно. Рыжий уточнил, сквер на улице Мира сделали вокруг газораспределительной станции. На клумбах находились засохшие туи, часть заросла беленой, на газонах и дорожках образовались огромные лужи.
В сквере также обнаружили открытый колодец, который прикрыли доской и дорожный знак посреди тротуара. Мусорных урн, скамеек и архитектурных форм на территории ОНФ не заметили.
«От сквера и вовсе одно название. Мы обратились в прокуратуру. Просим о проверке на предмет неэффективных трат», — подчеркнул Рыжий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!