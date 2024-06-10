10 июня 2024

В Южноуральске вслед за «Лучшей площадью России» развалились сквер и спортзона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На покрытии появились сколы, трещины и выбоины, сообщили в ОНФ (архивное фото)
На покрытии появились сколы, трещины и выбоины, сообщили в ОНФ (архивное фото) Фото:

В Южноуральске Челябинской области, вслед за «Лучшей площадью России» за 85 миллионов рублей, развалились сквер и спортплощадка. При этом в системе госзакупок отражена только часть трат на работы, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Только часть трат отражена в системе госзакупок. Ни одним из трех проверенных пространств жители полноценно пользоваться не могут. Единственная цифра в доступе- 85 миллионов рублей. С учетом аналогичных работ, полагаю, потрачено больше сотни бюджетных миллионов», — уточнил Рыжий.

ОНФ зафиксировали неровности плитки и стыков, обломанный гранит, трещины на цветниках и зазоры на площади, построенной в 2023 году. Замену старого памятника Ленину после начала работ из проекта убрали, а сухой фонтан перенесли за пределы локации из-за неверных расчетов по размерам и коммуникациям.

За площадью реализовали другой проект благоустройства — спортзону. Покрытие уже порвалось, на памп-треке появились выбоины, а вокруг столбов расположились провода. В ОНФ считают, что заниматься на локации опасно. Рыжий уточнил, сквер на улице Мира сделали вокруг газораспределительной станции. На клумбах находились засохшие туи, часть заросла беленой, на газонах и дорожках образовались огромные лужи.

В сквере также обнаружили открытый колодец, который прикрыли доской и дорожный знак посреди тротуара. Мусорных урн, скамеек и архитектурных форм на территории ОНФ не заметили.

«От сквера и вовсе одно название. Мы обратились в прокуратуру. Просим о проверке на предмет неэффективных трат», — подчеркнул Рыжий.

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В Южноуральске Челябинской области, вслед за «Лучшей площадью России» за 85 миллионов рублей, развалились сквер и спортплощадка. При этом в системе госзакупок отражена только часть трат на работы, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Только часть трат отражена в системе госзакупок. Ни одним из трех проверенных пространств жители полноценно пользоваться не могут. Единственная цифра в доступе- 85 миллионов рублей. С учетом аналогичных работ, полагаю, потрачено больше сотни бюджетных миллионов», — уточнил Рыжий. ОНФ зафиксировали неровности плитки и стыков, обломанный гранит, трещины на цветниках и зазоры на площади, построенной в 2023 году. Замену старого памятника Ленину после начала работ из проекта убрали, а сухой фонтан перенесли за пределы локации из-за неверных расчетов по размерам и коммуникациям. За площадью реализовали другой проект благоустройства — спортзону. Покрытие уже порвалось, на памп-треке появились выбоины, а вокруг столбов расположились провода. В ОНФ считают, что заниматься на локации опасно. Рыжий уточнил, сквер на улице Мира сделали вокруг газораспределительной станции. На клумбах находились засохшие туи, часть заросла беленой, на газонах и дорожках образовались огромные лужи. В сквере также обнаружили открытый колодец, который прикрыли доской и дорожный знак посреди тротуара. Мусорных урн, скамеек и архитектурных форм на территории ОНФ не заметили. «От сквера и вовсе одно название. Мы обратились в прокуратуру. Просим о проверке на предмет неэффективных трат», — подчеркнул Рыжий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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