Сотрудники РМК-безопасность из Екатеринбурга, которые ранее нашли в лесу пропавших брата и сестру из Тюмени, приехали домой к семье, чтобы поздравить девочку с днем рождения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РМК.
«У девочки, которая с братом 4 июня пропала в лесу в Свердловской области, а затем была найдена волонтерами из числа сотрудников РМК-безопасность, день рождения. Мужчины приехали в гости и привезли подарки: цветы, игрушки, сертификат в магазин для именинницы, сертификат для всей семьи в аквапарк и корм для собак, которые были рядом с детьми и помогли их спасти», — рассказали URA.RU в РМК.
Как ранее писало агентство, брат с сестрой — 12-ти и 10-ти лет, 4 июня пропали в лесу у деревни в Слободо-Туринском районе (Свердловская область). На поиски бросились волонтеры, поисковики, полиция, МЧС и другие службы. Мальчика и девочку нашли живыми 8 июня.
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