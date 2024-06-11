11 июня 2024

На набережной в ХМАО бесплатно выступят музыканты

На набережной в Нижневартовске бесплатно выступят музыканты «Сибирь Брасс»
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Музыканты проведут концерт-спектакль (архивное фото)
Музыканты проведут концерт-спектакль (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 15 июня на верхнем ярусе реки Обь пройдет спектакль-концерт ансамбля духовых инструментов «Сибирь Брасс». Об этом сообщила администрация города. 

«В исполнении камерного духового оркестра „Сибирь Брасс“ для зрителей прозвучат известные классические и оригинальные композиции, музыка из кинофильмов. Также можно будет услышать сюиты на музыку из репертуара легендарных поп-вокалистов», — написала администрация города в telegram-канале. 

Концертная программа состоится 15 июня в 17:00 на главной сцене у скульптуры «Замок». «Сибирь Брасс» — это ансамбль, который скорее напоминает музыкальный театр. Артисты коллектива вышли за рамки академического исполнительства. Их выступления — это не концерты, а настоящие спектакли, в которых они блестяще перевоплощаются в певцов и актеров.

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В Нижневартовске (ХМАО) 15 июня на верхнем ярусе реки Обь пройдет спектакль-концерт ансамбля духовых инструментов «Сибирь Брасс». Об этом сообщила администрация города.  «В исполнении камерного духового оркестра „Сибирь Брасс“ для зрителей прозвучат известные классические и оригинальные композиции, музыка из кинофильмов. Также можно будет услышать сюиты на музыку из репертуара легендарных поп-вокалистов», — написала администрация города в telegram-канале.  Концертная программа состоится 15 июня в 17:00 на главной сцене у скульптуры «Замок». «Сибирь Брасс» — это ансамбль, который скорее напоминает музыкальный театр. Артисты коллектива вышли за рамки академического исполнительства. Их выступления — это не концерты, а настоящие спектакли, в которых они блестяще перевоплощаются в певцов и актеров.
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