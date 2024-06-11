На набережной в ХМАО бесплатно выступят музыканты

В Нижневартовске (ХМАО) 15 июня на верхнем ярусе реки Обь пройдет спектакль-концерт ансамбля духовых инструментов «Сибирь Брасс». Об этом сообщила администрация города.
«В исполнении камерного духового оркестра „Сибирь Брасс“ для зрителей прозвучат известные классические и оригинальные композиции, музыка из кинофильмов. Также можно будет услышать сюиты на музыку из репертуара легендарных поп-вокалистов», — написала администрация города в telegram-канале.
Концертная программа состоится 15 июня в 17:00 на главной сцене у скульптуры «Замок». «Сибирь Брасс» — это ансамбль, который скорее напоминает музыкальный театр. Артисты коллектива вышли за рамки академического исполнительства. Их выступления — это не концерты, а настоящие спектакли, в которых они блестяще перевоплощаются в певцов и актеров.
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