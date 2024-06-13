Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за загрязнения рек в ХМАО

Глава следственного комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении природоохранного законодательства в городе Нефтеюганске (ХМАО). Информация была опубликована в tg-канале Информационный центр СК России.
Длительное время муниципальные предприятия сбрасывают неочищенные канализационные отходы в реки Юганская Обь и Сухой Лог, загрязняя их. «Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО Алексею Мязину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — указано в посте.
Ранее Бастрыкин уже заострял внимание на данной проблеме. Ситуация находилась на контроле в центральном аппарате ведомства. «Местные жители жалуются на резкий неприятный запах, исходящий от водоемов, однако их неоднократные обращения игнорируются», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО по приказу Бастрыкина возбуждено уголовное дело из-за аварийного дома. Жильцы вынуждены жить в разрушающемся здании и подвергаться опасности.
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