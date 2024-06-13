Нефтебазу в ХМАО, которую банкротит налоговая, продают за полмиллиарда рублей

Компания «НефтьЭнергоПродукт» (НЭП), которую банкротит налоговая служба, продает нефтебазу в Излучинске Нижневартовского района ХМАО за полмиллиарда рублей. Нефтяные резервуары, расположенные на территории базы, вмещают почти 13 тысяч кубометров нефтепродуктов.
«Продается нефтебаза ООО „НефтьЭнергоПродукт“ в Излучинске за 500 миллионов рублей. На территории в 3,85 га расположено два резервуарных парка с 16-ю емкостями для нефтепродуктов общим объемом 12800 кубометров», — сообщил агентству продавец.
На территории базы также находится административное здание, оборудование и трубопроводы для перекачки нефтепродуктов, железнодорожные пути, склад горюче-смазочных материалов. Нефтебаза, по словам продавца, имеет бессрочную лицензию на приемку опасных грузов.
Ранее URA.RU писало, что ООО «НефтьЭнергоПродукт» находится под угрозой банкротства. Налоговая служба арестовала счета НЭП и подала иск в арбитражный суд из-за долга по налогам.
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