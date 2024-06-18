18 июня 2024

Жители ХМАО стали резко снижать цены на вторичную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний уровень торга на вторичном рынке достигает 6%
Средний уровень торга на вторичном рынке достигает 6% Фото:

Владельцы квартир в Ханты-Мансийском автономном округе начали активно снижать цены при срочных продажах на вторичном рынке. Средний уровень торга достигает 6%, рассказали URA.RU в компании «Этажи»

«На сегодняшний день мы видим хороший уровень торга. В среднем при продаже квартир он около шести процентов», — прокомментировал ситуацию на рынке руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Он также отметил, что на снижение цен продавцы идут из-за небольшого количества покупателей, особенно если необходима срочная продажа для проведения встречной сделки или переезда.

Риелторы предполагают, что текущий уровень скидок сохранится в ближайшие месяцы, так как изменение спроса не ожидается. «Условно скажем, на квартиры в 5 миллионов рублей корректировка цены может быть порядка трехсот тысяч», — поясняет эксперт.

Ранее URA.RU рассказывало сколько времени продаются квартиры в ХМАО. Зачастую сроки продажи зависят от того, продается ли жилье по рыночной цене.

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Владельцы квартир в Ханты-Мансийском автономном округе начали активно снижать цены при срочных продажах на вторичном рынке. Средний уровень торга достигает 6%, рассказали URA.RU в компании «Этажи» «На сегодняшний день мы видим хороший уровень торга. В среднем при продаже квартир он около шести процентов», — прокомментировал ситуацию на рынке руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Он также отметил, что на снижение цен продавцы идут из-за небольшого количества покупателей, особенно если необходима срочная продажа для проведения встречной сделки или переезда. Риелторы предполагают, что текущий уровень скидок сохранится в ближайшие месяцы, так как изменение спроса не ожидается. «Условно скажем, на квартиры в 5 миллионов рублей корректировка цены может быть порядка трехсот тысяч», — поясняет эксперт. Ранее URA.RU рассказывало сколько времени продаются квартиры в ХМАО. Зачастую сроки продажи зависят от того, продается ли жилье по рыночной цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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