Жители ХМАО стали резко снижать цены на вторичную недвижимость

Владельцы квартир в Ханты-Мансийском автономном округе начали активно снижать цены при срочных продажах на вторичном рынке. Средний уровень торга достигает 6%, рассказали URA.RU в компании «Этажи»
«На сегодняшний день мы видим хороший уровень торга. В среднем при продаже квартир он около шести процентов», — прокомментировал ситуацию на рынке руководитель отдела новостроек филиала компании в Нижневартовске Александр Лещев. Он также отметил, что на снижение цен продавцы идут из-за небольшого количества покупателей, особенно если необходима срочная продажа для проведения встречной сделки или переезда.
Риелторы предполагают, что текущий уровень скидок сохранится в ближайшие месяцы, так как изменение спроса не ожидается. «Условно скажем, на квартиры в 5 миллионов рублей корректировка цены может быть порядка трехсот тысяч», — поясняет эксперт.
Ранее URA.RU рассказывало сколько времени продаются квартиры в ХМАО. Зачастую сроки продажи зависят от того, продается ли жилье по рыночной цене.
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