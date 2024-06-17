Жители Челябинска не позволили застройщику забрать свой двор и детскую площадку

Жители Ленинского района при поддержке прокуратуры не дали застройщику забрать у них дворовую территорию и детскую площадку. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Жители Ленинского района при поддержке прокуратуры запретили застройку поселка Первый Плановый. Беспокойство у собственников частных домов появилось в прошлом году из-за новых правил землепользования. Люди боялись, что рядом построят новые многоэтажки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Граждане обратились с коллективным заявлением в надзорное ведомство. В прокуратуре посчитали, что новые правила землепользования приняты с нарушением федерального законодательства. Они обратились в суд, где выиграли два дела против администрации района. Решения по утверждению документации планировки территории и разрешение застройщику на отклонение предельных параметров застройки отменены.
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